Добыча урана на Иссык-Куле. Петицию против проекта подписали 29 тысяч человек

За неделю петицию против проекта по разработке месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области подписали 29 тысяч 286 человек. Сбор подписей продолжается.

Автором петиции стала Алена Хоменко. Она предложила всем желающим подписать онлайн-петицию. Всего за пару дней онлайн-документ подписали 15 тысяч человек.

За неделю число подписавших петицию против проекта выросло еще на 14 тысяч 282 человека.

Напомним, компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки.