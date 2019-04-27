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Общество

Скоро майские праздники. Кыргызстанцев ждут длинные выходные

В мае кыргызстанцев ждут длинные выходные на День Победы. Соответствующее постановление принято правительством в конце 2018 года.

Нерабочими будут праздничные дни 1 Мая (праздник труда), 5 мая (День Конституции КР) и 9 Мая (День Победы).

В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней выходной день 6 мая (понедельник) перенесли на рабочий день 10 мая. Он признается выходным, поскольку 5 мая, День Конституции, выпадает на выходной день — воскресенье.

Таким образом кыргызстанцы отдохнут 9, 10, 11 и 12 мая.
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