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Общество
Сюжет: Дорога Бишкек — Кара-Балта (89)

Трасса Бишкек — Кара-Балта. Грязь, ухабы и водительский мат

Продолжается реабилитация дороги Бишкек — Кара-Балта. Все прелести весеннего ремонта дороги прочувствовали на себе жители Жайылского района. Ехать более или менее комфортно на этом участке дороги можно разве что на внедорожнике с грязевой резиной, а еще лучше на танке.

Работы на дороге возобновили в марте 2019 года. Однако понять это на выезде из Бишкека невозможно. Там все на той же стадии, что и осенью 2018-го. С другой стороны, именно на этом участке практически уложили асфальт, остался только небольшой объем работ на мостах.

А вот дальше ситуация не радужная. Практически на всем протяжении трассы приходится вилять и объезжать закрытые участки дороги.

От Гавриловки до села Петровка строители заняты в основном обустройством мостов и водоотводящих каналов. Водителей, конечно, такое положение вещей не радует.

«Зачем нужно все перекапывать? Ну закончили бы один участок дороги, потом за другой взялись. А так они везде раскопали и нигде ничего не делают», — возмущается стоящий рядом в пробке водитель Кайнарбек.

Действительно, ехать по дороге очень тяжело. Но у строителей своя правда. Прежде чем вести какие-либо земляные работы, они должны подготовить дорогу, в том числе соорудить мосты и отводные каналы.

При выезде из села Беловодского традиционная картина. Там почти год расширяют мост через реку Ак-Суу.

Дальше наступает водительское счастье. Новый асфальт почти по всей трассе в селе Петровка уложили еще в прошлом году. Но и тут ждут сюрпризы. В двух местах рабочие сняли часть нового асфальта и обустраивают водоотводной канал.

Более чем странная картина. Ведь именно в Петровке начали первые работы. Поэтому и времени у строителей на то, чтобы отремонтировать все каналы или построить новые, было достаточно.

Ремонт в Петровке почти завершили. При выезде из села уже сняли слой асфальта. В ближайшее время сюда начнут завозить грунт, делать земляную подушку и укладывать новый асфальт.

Могут вздохнуть спокойно и жители села Полтавка Жайылского района. После полугода ожидания и езды по уши в грязи этой весной здесь уложили асфальт. Но опять не везде. У школы сейчас строят подземный пешеходный переход. Еще один возводят и у школы села Новониколаевка.

Однако большая часть трассы — от села Петропавловка до Сосновского поворота — это бездорожье. Везде грязь, слякоть, ямы и ухабы. И если днем еще можно хоть как-то объехать самые глубокие ямы, то ночью здесь вообще опасно. Можно как минимум остаться без машины или вовсе убиться.

Надеяться, что ситуация изменится в ближайшее время не приходится. Работы только возобновили. Всего в 2019 году планируют завершить земляные работы и укладку асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 20,32 километра.

Сам проект по реабилитации дороги завершат только в 2021 году. Это значит, что еще три года нам придется мириться с пылью, грязью и километровыми пробками на дороге.
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