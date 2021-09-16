Проблемы с пригородными бусиками. Поручено увеличить число маршруток

Госагентству автомобильного транспорта поручено проводить обследование пассажиропотока на маршрутах и при необходимости увеличить количество выходов микроавтобусов на линию для обеспечения потребностей пассажиров. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

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Инспекторами Чуйского территориального управления Агентства автотранспорта в районе остановочного пункта «Шлагбаум» вечером 15 сентября проведена проверка работы пассажирского транспорта на предмет соблюдения перевозчиками установленных плановых выходов автобусов на линию и соблюдения тарифа на автобусных маршрутах Бишкек — Кара-Балта, Бишкек — Сокулук и Бишкек — Чалдовар.

Выяснилось, что на линии вышло на 55 маршруток меньше, чем должно быть по плану.

«В ходе проверки факты самовольного завышения тарифа за проезд не выявлены. Вместе с тем зафиксировано необеспечение планового выхода автобусов на линии по маршрутам, следующим из города Бишкек в западном направлении Чуйской области. Как и ранее сообщалось, причиной задержки автобусов, по словам водителей, явились заторы на участках дорог в селе Сокулук, где ведутся ремонтные работы дороги, и, соответственно, это влияет на соблюдение интервала движения. Кроме этого, причиной сокращения количества микроавтобусов на маршрутах являются повышение цены на ГСМ и запасные части, что не покрывают затраты. Из-за чего водители со своими микроавтобусами не желают работать», — прокомментировали в Минтрансе.

По мнению пассажиров, увеличение пассажиропотока также связано с тем, что из-за повышения цен на ГСМ многие жители Чуйской области перестали пользоваться своим личным автотранспортом и пользуются услугами общественного.

По результатам проведенных мероприятий фирмам-перевозчикам выданы предписания.

Кроме того, поручено незамедлительно обеспечить обслуживание закрепленных автобусных маршрутов согласно ежедневному плановому выходу автобусов и не допускать снижения запланированного количества автобусов на линии, а также обеспечить строгое соблюдение водителями режима работы, расписания и регулярности движения. Они также предупреждены, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении требований выданного предписания к фирмам будут приняты меры согласно действующему законодательству. В том числе возможно наложение штрафа и расторжение контракта на обслуживание маршрутов.

«В Чуйском территориальном управлении запланировано проведение собрания с автоперевозчиками, обслуживающими маршруты, по вопросу обеспечения регулярности движения. Агентством автотранспорта Чуйскому территориальному управлению поручено регулярно проводить в вечернее время контроль работы пассажирского транспорта на указанном остановочном пункте. Поручено проводить обследование пассажиропотока на маршрутах и при необходимости увеличить количество выходов автобусов на линию для обеспечения потребностей пассажиров», — заключили в Минтрансе.