Депутат Медербек Саккараев на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству возмутился проектированием дороги Бишкек — Кара-Балта.

По его словам, через каждые 100 метров устроены пешеходные переходы, что создает аварийную ситуацию на дороге.

Кроме того, нардеп возмущен освещением трассы.

«И справа, и слева установили железобетонные столбы, которые держат маленький прожектор. Один железобетонный столб стоит 17-18 тысяч сомов. Это расточительство. Во всех развитых странах столбы для освещения ставятся по центру дороги в виде ромашки», — сказал он и обвинил Министерство транспорта и коммуникаций в списывании денег.