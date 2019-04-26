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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (102)

Дастан Бекешев предлагает 20-летний мораторий на добычу урана на Иссык-Куле

На Иссык-Куле предлагают ввести 20-летний мораторий на добычу урана. С таким предложением выступил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев. Документ вынесен на общественное обсуждение.

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Запрет будет касаться только биосферной зоны «Иссык-Куль». «Учитывая слабость контроля со стороны наших государственных органов, коррупцию, а также опыт более развитых стран, которые запретили добычу урана ради радиационной безопасности, считаю эффективным ввести мораторий на разработку урановых месторождений и добычу урана на биосферной территории «Иссык-Куль» на 20 лет. Это обосновано тем, что, возможно, в будущем будут использоваться новые технологии по переработке урана без нанесения вреда экологии», — пояснил Дастан Бекешев.

Он не исключает, что с принятием этого закона правительству придется возместить ущерб компании, которая планировала заниматься разработкой месторождения.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Кабмин отозвал лицензию компании «ЮрАзия Кыргызстан».
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