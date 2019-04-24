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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (84)

Суд по делу экс-мэров Бишкека. Ругаются родственники и конвоиры

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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В зале, где проходит процесс, поругались родственники подсудимых и конвоиры. 

Близкие обвиняемых возмущены тем, что их опять не пускают и нет сидячих мест. Конвоиры попросили соблюдать тишину и не дотрагиваться до решетки, за которой находятся подсудимые. Родственники заявили, что солдаты не имеют права делать им замечания, и потребовали начальника. Председательствующий судья Кубанычбек Касымбеков призвал соблюдать порядок и пригрозил, что выведет шумевших из зала. 

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
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