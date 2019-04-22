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Общество

Дело Конгантиева. Свидетель подтвердил, что глава МВД не давал указаний стрелять

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по делу экс-министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусы Конгантиева. 

Суд допросил в качестве свидетеля Сабырбека Курманалиева. В 2010 году он занимал должность первого заместителя министра внутренних дел.

Свидетель пояснил, что не помнит подробностей событий десятилетней давности. Однако четко знает, что Молдомуса Конгантиев не давал указания о применении оружия в отношении митингующих.

«Был переворот. Подробности не помню. Я находился в здании МВД. Конечно, мы слышали, что происходит: были митинги в Нарыне, Таласе, возле здания «Форума». Слышали, что в Таласе милиционеров избивают, здание УВД захватили. На местах начальники УВД принимали решения. Я не помню, когда Молдомуса Конгантиев выехал в Талас, — то ли 5 апреля, то ли 6 апреля. Я не мог спрашивать, кто конкретно дал ему указание ехать туда. Он сказал, что по заданию руководства выехал в Талас. Он позвонил в УВД, сказал, что в отношении народа не применять никакого оружия», — рассказал Сабырбек Курманалиев.

Экс-главу МВД обвиняют в халатности во время мартовских событий 2005-го и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010 года.
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