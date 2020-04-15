12:11
USD 78.89
EUR 86.17
RUB 1.08
Общество

Эмильбек Кимсанов отказался встречаться с представителями омбудсмена

Аппарат омбудсмена отреагировал на ситуацию с арестом экс-сотрудника таможни по Ошской области Эмильбека Кимсанова, подозреваемого в избиении сына бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева. Об этом заявил на онлайн-пресс-конференции омбудсмен Токон Мамытов.

Отметим, по ходатайству следователя Эмильбек Кимсанов заключен под стражу до 16 апреля.

Но он отказался категорически встречаться с нашими специалистами и заявил, что лично никаких заявлений с жалобами не подавал. У адвокатов Кимсанова противоположная позиция. 

Токон Мамытов

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили. Брат Эмильбека Кимсанова Эмирбек распространил видеообращение, где заявил, что его семье угрожает опасность со стороны семьи Райымбека Матраимова. Однако не привел каких-либо фактов и доказательств.

В феврале 2020 года бывшего таможенника уже арестовывали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его нашли в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР. Однако в Генпрокуратуре заявили, что экстрадиционного материала не получили. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150180/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Подследственные и заключенные на нарушения в режиме ЧП не жалуются
Разгон марша за права женщин. Сотрудникам районного УВД объявят выговор
Подозреваемый в избиении сына Молдомусы Конгантиева экс-таможенник арестован
Ограничения для журналистов в условиях режима ЧП. Комментарий омбудсмена
Марш за права женщин. Омбудсмен просит уволить нарушивших закон милиционеров
Комитет сопротивления политическим репрессиям создал Адиль Турдукулов
Для запуска в ИК-16 нового корпуса для экстремистов нужно 12 миллионов сомов
Ученье — свет. Кем мечтают стать осужденные ИК-16 после освобождения
Кто получил выговоры после информации о сироте, которого заставляли пасти скот
Заключенный, сидя в колонии, сообщил в ГКНБ о теракте в торговых центрах
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
Оскорбление патруля в&nbsp;Бишкеке: девушка водворена в&nbsp;СИЗО-1&nbsp;на 15&nbsp;суток Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток
Запущена система мониторинга находящихся на&nbsp;домашнем карантине Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
Бизнес
Наш организм&nbsp;&mdash; наша крепость: как повысить иммунитет с&nbsp;помощью питания Наш организм — наша крепость: как повысить иммунитет с помощью питания
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
15 апреля, среда
12:07
Кто может беспрепятственно передвигаться при режиме ЧП, рассказал комендант Кто может беспрепятственно передвигаться при режиме ЧП,...
12:04
Эмильбек Кимсанов отказался встречаться с представителями омбудсмена
12:00
Подследственные и заключенные на нарушения в режиме ЧП не жалуются
12:00
Экономика в условиях режима ЧП. Темир Сариев о том, как выходить из ситуации
11:58
Сотрудники Министерства здравоохранения просят создать обсервацию для них