Скончалась супруга экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева

Ушла из жизни супруга бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева Базаркуль Нурбаева. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Руководство, члены коллегии, Совет ветеранов и клуб генералов, а также личный состав МВД глубоко скорбят по поводу безвременной кончины супруги бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева и выражают искренние соболезнования его родным и близким. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы МВД. Базаркуль Нурбаева

Напомним, Молдомуса Конгантиев возглавлял Министерство внутренних дел с 2008 по 2010 год.