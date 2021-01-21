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Власть

Скончалась супруга экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева

Ушла из жизни супруга бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева Базаркуль Нурбаева. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Руководство, члены коллегии, Совет ветеранов и клуб генералов, а также личный состав МВД глубоко скорбят по поводу безвременной кончины супруги бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева и выражают искренние соболезнования его родным и близким. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Базаркуль Нурбаева

Напомним, Молдомуса Конгантиев возглавлял Министерство внутренних дел с 2008 по 2010 год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180731/
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