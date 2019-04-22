Дело Конгантиева. 7 апреля милицией командовал замглавы МВД Расул Раимбердиев

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по делу экс-министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусы Конгантиева.

Суд зачитал показания свидетеля экс-госсоветника Эльмурзы Сатыбалдиева.

В своих показаниях он указал, что в ноябре 2009 года занял должность госсоветника. В его обязанности входили координация деятельности и оказание содействия президенту по реализации полномочий в сфере обороны, безопасности, правопорядка.

«О событиях, происходящих в Таласе, я узнал на совещании и был возмущен тем, что мне не сообщили о них. Позже принято решение отправить вице-премьер-министра Жапарова в Талас для регулирования ситуации. Потом по разговору Данияра Усенова поняли, что ситуация сложная. В 2.00 Молдомуса Конгантиев выехал в Талас. На совещании обсуждался вопрос, кто будет координировать работу правоохранителей. Были предложены кандидатуры Мурата Суталинова и моя, я отказался. В итоге милицию координировал замминистра Расул Раимбердиев», — уточняется в показаниях Эльмурзы Сатыбалдиева.

В своих показаниях свидетель также отметил, что 7 апреля каждый командовал своим подразделением.

«Гражданские лица хотели захватить самолеты и вертолеты в Таласе. Я позвонил председателю Погранслужбы и сказал, чтобы никто не вступал в конфликт с гражданскими лицами. Спустя два часа вертолеты улетели. Так как министра не было, его обязанности были возложены на Расула Раимбердиева. Я не слышал, какие приказы Конгантиев давал, и не знаю, кто принял решение о применении оружия. Сам удивляюсь, кто дал такую команду», — говорится в материалах дела.

В суде Эльмурза Сатыбалдиев подтвердил показания, данные на следствии.

В свою очередь Молдомуса Конгантиев заявил, что его обвиняют в том, что он на пресс-конференции спровоцировал разгон митинга. Однако 7 апреля его не было в городе.

«Перед тем как уехать в Талас, я Жанышу Бакиеву сказал, что мне сказали все мои замы в областях и я должен быть здесь. Но тогда Жороев дал мне трубку, и по телефону президент мне сказал: «Я приказываю ехать в Талас». О событиях 7 апреля можете спросить у Раимбердиева, он координировал милицию по разгону митинга», — рассказал Молдомуса Конгантиев.

Экс-главу МВД обвиняют в халатности во время мартовских событий 2005 года и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010 года.