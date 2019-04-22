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Общество

Дело Конгантиева. В суде допросили Эльмурзу Сатыбалдиева

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по делу экс-министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусы Конгантиева.

Суд допросил в качестве свидетеля экс-госсоветника Эльмурзу Сатыбалдиева. По его словам, он не читал материалы уголовного дела и не знает, в чем обвиняют экс-главу МВД.

«6 апреля по поручению руководства страны вместе с вице-премьер-министром генерал Конгантиев выехал в Таласскую область, чтобы оценить ситуацию. Позже по телефону я спрашивал, доехал ли он, сколько людей находятся в Таласском ИВС, насчет питания. Он ответил, что милиция на казарменном положении. Меня удивляет, в чем его обвиняют», — сказал Эльмурза Сатыбалдиев.

Он добавил, что не понимает, почему события 6 апреля 2010 года рассматриваются отдельно от 7 апреля.

«По делу о событиях 7 апреля о Конгантиеве не было речи. 7 апреля его вообще в городе не было. Я не понимаю, в чем его обвиняют. Наоборот, думал, что он идет потерпевшим. События 6 апреля в Таласской области не могу назвать мирным митингом. Тогда люди захватили обладминистрацию», — пояснил свидетель.

Экс-главу МВД обвиняют в халатности во время мартовских событий 2005-го и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010 года.
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