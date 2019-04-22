Сооронбай Жээнбеков открыл больницу в городе Ош

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 апреля, принял участие в открытии Ошской городской клинической больницы. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что государство ставит цель — увеличить в регионах количество современных школ и больниц.

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«Сегодня открываем новый современный комплекс Ошской городской клинической больницы. Она оказывает гражданам высококачественные медицинские услуги широкого профиля», — сказал он.

Глава государства добавил, что строительство больницы и ее оснащение современным оборудованием реализованы при поддержке Китая.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что в скором времени примет участие в международном форуме в рамках «Одного пояса — одного пути» в Пекине, в июне ожидается государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан, который позже примет участие в саммите ШОС в Бишкеке. Он подчеркнул, что кыргызско-китайское сотрудничество продолжится в интересах обеих сторон.

«Государство также выделяет средства в достаточном объеме на здравоохранение. В этом году бюджет выделил 19,6 миллиарда сомов. Такие современные клиники должны быть во всех регионах страны», — заметил президент.

«В последние годы инициатива «Один пояс — один путь» открыла новую страницу кыргызско-китайского партнерства. Совместными усилиями реализован ряд крупных проектов в сфере энергетики, дорожной инфраструктуры и здравоохранения», — сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь.