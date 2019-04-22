300 тысяч истцам. Суд не принял жалобу представителей Алмазбека Атамбаева

Бишкекский городской суд не принял апелляционную жалобу представителей интересов экс-президента Алмазбека Атамбаева на решение Октябрьского районного суда.

Читайте по теме 300 тысяч с Алмазбека Атамбаева. Истцы не согласны с размером компенсации

Отметим, что суд удовлетворил иск: Алмазбек Атамбаев должен выплатить Ахматбеку Келдибекову, Азимбеку Бекназарову и Кенешбеку Дуйшебаеву по 100 тысяч сомов вместо запрашиваемых 3 миллионов. С телеканала «Апрель» материальные претензии сняты.

Но ответчик не согласился с этим постановлением суда и решил обжаловать. В Бишкекском горсуде в ходе рассмотрения выяснилось, что адвокат Алмазбека Атамбаева Кантемир Турдалиев при подаче заявления не уплатил госпошлину в размере 350 сомов. Его жалобу по существу суд рассмотрит в другой день. Дата будет назначена дополнительно.

Напомним, что Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд к телеканалу «Апрель» и Алмазбеку Атамбаеву. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес. Районный суд вынес решение в пользу истцов.