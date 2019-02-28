В Бишкеке второй год к школе № 24 не могут пристроить шесть классов. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям городского кенеша сообщил депутат Павел Десятников.

По его словам, в учебном заведении семь первых классов, в которых по 55 учеников. Решение пристроить еще шесть комнат к действующему зданию принято в начале прошлого года. «Весь год не могли провести тендер и отобрать подрядчика. Только в конце декабря подписали договор на 12 миллионов сомов», — отметил Павел Десятников.

Он добавил: подрядчик приступил к работе, но выяснилось, что проект абсолютно не готов. «Подрядчик просит перевести деньги. Теперь говорят, что проект неправильный, деньги перевели неверно. Смена руководителей приводит к хаосу. При этом никто не несет ответственности, что второй год не могут завершить пристройку», — сказал депутат.