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Общество
Сюжет: Иски против СМИ (113)

Суд по «Апрелю». Истцы считают, что Атамбаев и канал нанесли им моральный ущерб

В Октябрьском районном суде Бишкека рассматривают иск бывших депутата парламента Ахматбека Келдибекова, генерального прокурора Азимбека Бекназарова и главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева к телеканалу «Апрель» и экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

На судебном заседании представитель истцов Динара Ашымова заявила, что телеканал «Апрель» нарушил закон о средствах массовой информации.

«Ни одного юридического доказательства правоты ни суду, ни нам ответчик не представил. Ни одного документа, что Ахматбек Келдибеков нанес ущерб государству или украл из бюджета деньги, нет. О том, что Дуйшебаев просил пирожки, а Шыкмаматов стрелял сигареты, телеканал сделал ссылку на газету. Но это не доказательства. Эта информация не соответствует действительности. Просим суд удовлетворить иск в полном объеме», — сказала Динара Ашымова.

Экс-спикер Ахматбек Келдибеков заявил, что он больше всех пострадал от предыдущей власти.

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«Процесс превратили в политическое шоу. Мы подали иск, потому что к суду появилось доверие. За последние шесть лет власть сделала так, что у народа на 100 процентов утратилось доверие к судебной системе. Мы все это знаем. Суды принимали решения по звонку. Я верю, что это судебное решение будет законным. За всю историю парламента за депутатские решения и за свои слова пострадал только я», — сказал Ахматбек Келдибеков.

Бывший спикер добавил: где бы он ни работал, не взял ни копейки, что может подтвердить его налоговая декларация. 

Сумма иска к телеканалу составляет 18 миллионов сомов.

Напомним, Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд к телеканалу «Апрель» и экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес.
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