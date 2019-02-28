Суд по «Апрелю». Истцы считают, что Атамбаев и канал нанесли им моральный ущерб

В Октябрьском районном суде Бишкека рассматривают иск бывших депутата парламента Ахматбека Келдибекова, генерального прокурора Азимбека Бекназарова и главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева к телеканалу «Апрель» и экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.
На судебном заседании представитель истцов Динара Ашымова заявила, что телеканал «Апрель» нарушил закон о средствах массовой информации.
«Ни одного юридического доказательства правоты ни суду, ни нам ответчик не представил. Ни одного документа, что Ахматбек Келдибеков нанес ущерб государству или украл из бюджета деньги, нет. О том, что Дуйшебаев просил пирожки, а Шыкмаматов стрелял сигареты, телеканал сделал ссылку на газету. Но это не доказательства. Эта информация не соответствует действительности. Просим суд удовлетворить иск в полном объеме», — сказала Динара Ашымова.
Экс-спикер Ахматбек Келдибеков заявил, что он больше всех пострадал от предыдущей власти.
Бывший спикер добавил: где бы он ни работал, не взял ни копейки, что может подтвердить его налоговая декларация.
Сумма иска к телеканалу составляет 18 миллионов сомов.
Напомним, Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд к телеканалу «Апрель» и экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес.