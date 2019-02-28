Иск к «Апрелю». Суд отказал в допросе Токтайым Уметалиевой

В Октябрьском районном суде Бишкека рассматривают иск бывших депутата парламента Ахматбека Келдибекова, генерального прокурора Азимбека Бекназарова и главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева к телеканалу «Апрель» и экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

В ходе судебного заседания полномочный представитель экс-президента и защита телеканала «Апрель» заявили ходатайство о допросе в качестве свидетеля активиста Токтайым Уметалиевой и представителя газеты «Дело №...».

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Адвокат пояснил, что в интервью одному из печатных изданий правозащитница Токтайым Уметалиева рассказывала о бедственном положении истцов до Апрельской революции.

«В своем возражении на исковое заявление мы указали в качестве источника информации интервью Токтайым Уметалиевой, а также интернет-сайты, где опубликованы материалы о богатстве истцов. Токтайым Уметалиеву и представителя газеты «Дело №...» попросили прийти и сказать, откуда у них сведения о материальном положении истцов», — отметил юрист.

Суд отказал в ходатайстве защиты.

Напомним, Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд к телеканалу «Апрель» и экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес.