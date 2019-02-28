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Общество
Сюжет: Иски против СМИ (111)

В Бишкеке начался процесс по иску к телеканалу «Апрель» и Алмазбеку Атамбаеву

В Октябрьском районном суде Бишкека началось рассмотрение иска бывших депутата Жогорку Кенеша Ахматбека Келдибекова, генерального прокурора Азимбека Бекназарова и главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева к телеканалу «Апрель» и экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

Директор телеканала Дмитрий Ложников заявил, что канал не нарушил принципов журналистики, показав в эфире интервью Алмазбека Атамбаева.

«Я сожалею, что суд отказал в ходатайстве о проведении психолого-лингвистической экспертизы. Считаю, что мы были правы, но хочу дождаться решения суда. Я хочу понять, правы мы или нет в этой ситуации. Мы готовы дать эфир после судебных разбирательств. У нас есть программа длительностью 55 минут. Разумеется, весь эфир не будет только об Атамбаеве», — сказал он.

Напомним, что Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд к телеканалу «Апрель» и экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес.
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