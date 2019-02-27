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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (192)

В Кыргызстане до сих пор не принят экологический кодекс

В Кыргызстане до сих пор не принят экологический кодекс. Об этом на круглом столе сообщил заместитель начальника Чуй-Бишкекского территориального управления ГАООСиЛХ Эмильбек Умуралиев.

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По его словам, нет необходимости в разработке и принятии отдельного закона, направленного на защиту зеленых насаждений.

«Последние пять-шесть лет инициируется проект экологического кодекса, но все никак не можем принять. Лучше в него отдельными разделами внести зеленые насаждения, а также земельные и водные ресурсы, потому что эти вопросы надо рассматривать комплексно. Надо ускорить принятие экологического кодекса», — отметил Эмильбек Умуралиев.

Однако участники круглого стола возразили, что это будет рамочный нормативно-правовой акт, который не сможет регулировать все вопросы. Юрист Гульнара Каликова привела в пример соседний Казахстан.

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«Они включили этот вопрос в экологический кодекс и пожалели. На практике это разное регулирование. Теперь хотят выделить в отдельный закон», — сказала она.

Напомним, что чиновники, эксперты и гражданские активисты обсуждают концепцию законопроекта, направленного на защиту зеленых насаждений.
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