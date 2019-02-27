Рак, инфаркт, пневмония. Влияние загрязнения воздуха на здоровье кыргызстанцев

Качество воздуха является одной из причин роста заболеваний сердца, дыхательных путей и онкологических болезней. Об этом на круглом столе заявил заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что, по данным ВОЗ, в 2016 году загрязнение воздуха привело в мире к 4,5 миллиона преждевременным смертям.

«Мы привыкли думать, что система здравоохранения вылечит. Но от качества окружающей среды зависит многое. Доктора не излечат, а вот улучшить здоровье или недопустить заболевание как раз могут окружающая среда и образ жизни», — отметил он.

Эркин Чечейбаев констатировал, что высокий уровень респираторных заболеваний наблюдается у детей, проживающих в регионах.

«В регионах в основном используют печное отопление, этот дым потихоньку проникает в дома, и люди дышат круглосуточно отравленным воздухом», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что в Бишкеке тоже высокий уровень заболеваемости.

«У нас есть пояс новостроек, где также отапливаются углем и другими материалами», — сказал он.

По словам замминистра, мелкие частицы (менее 2.5 микрон) оказывают негативное влияние на организм, потому что проникают в кровь и распространяются далее, что приводит к онкологическим заболеваниям, болезням органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.