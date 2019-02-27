Карту загрязненности воздуха Земли составили и опубликовали экологи

Исследователи Descartes Labs наглядно показали места на нашей планете с самыми масштабными выбросами диоксида азота. Об этом сообщил The Verge.

Яркими пятнами и нитями на карте отображены выбросы диоксида азота — это газ, который образуется в процессе горения. Он стал одной из главных проблем с экологией в городах.

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Источниками диоксида азота становятся автомобили, электростанции, заводы, пожары и многое другое.

Данные о выбросах диоксида азота получены с космического спутника Sentinel 5P, который отвечает за исследование атмосферы Земли. Исследователи Descartes Labs собрали множество фотографий со спутника и сформировали из них общую карту загрязненности планеты.

Самые яркие пятна расположились в крупных городах. Но на воде также заметны яркие следы — это пути кораблей.