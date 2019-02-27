Сколько в Кыргызстане тратят на еду заключенных и почему они ее не отрабатывают

Питание одного осужденного ежегодно обходится государственному бюджету в 43 тысячи сомов. Рацион довольно неплохой, если сравнивать с детскими домами, школами, домами престарелых и даже армией.

24.kg выяснило, что едят в тюрьмах, войсковых частях, детских домах, домах престарелых и интернатах для людей с ограниченными возможностями здоровья. А также то, отрабатывают ли заключенные хоть часть средств, которые идут на их содержание.

А в тюрьме сейчас ужин. Макароны дают

Общевойсковой паек по составу и калориям мало чем отличается от пищи, которую раздают в местах не столь отдаленных, проще говоря, баланды.

Стоимость питания в социальных учреждениях увеличили лишь в 2014 году. Ранее пожилые и взрослые постояльцы с ограниченными возможностями здоровья ели на 55 сомов, а дети — на 65 сомов.

Рацион в учреждениях, естественно, улучшился. Мясные блюда стали чередовать с рыбой. На столах появились молоко, сметана, сыр и творог.

Осужденным общего режима государство предлагает такое же меню.

Заключенные получают мясо, хлеб первого и второго сортов, масло, яйца, чай, крупы, овощи и молочные продукты.

Если старики и дети не жалуются, то заключенные такому питанию не слишком рады. Порой предъявляют претензии, мол, невкусно.

Многие лица без определенного места жительства часто рвутся в места не столь отдаленные. В тюрьме, говорят, тепло, кормят три раза в день и крыша над головой есть.

Кто не работает, тот ест

Примечательно, что только около 300 осужденных все же отрабатывают свой хлеб. При Госслужбе исполнения наказаний в 2012 году создали госпредприятие «Келечек». Его производственные цеха есть в девяти колониях.

Например, в единственной женской колонии пекут хлеб, шьют форму для сотрудников ГСИН.

В исправительной колонии, расположенной в селе Петровка, осужденные тоже пекут хлеб, обеспечивая им другие тюрьмы.

В исправительной колонии № 47, где отбывает срок политик Омурбек Текебаев, заключенные изготавливают сувениры. А в селе Беловодском осужденные работают на кирпичном заводе.

Осужденные шьют одежду, занимаются сельским хозяйством, работают на производстве макарон, крупы, пескоблока и кирпичей. ГСИН

«Производства колоний-поселений неподведомствены ГП «Келечек». Например, в Оше осужденные отдельно заключают контракт с кирпичным заводом. Определенную сумму они перечисляют колонии», — отметили в ГСИН.

За работу заключенные получают зарплату — от 3 до 7 тысяч сомов. Деньги перечисляют на лицевой счет каждого осужденного. Средствами они могут распоряжаться по своему усмотрению.

«Госпредприятие «Келечек» вышло на прибыль впервые в 2017 году, заработав 3 миллиона сомов. В 2018-м сумма удвоилась. Заработать деньги удалось после оптимизации — госпредприятие создало электронную бухгалтерию, закупки осуществляет через сайт госзакупок», — рассказали в ГСИН.

В основном на предприятиях работают осужденные усиленного и строгого режимов, а также женщины.

Свободные руки есть, а занять их нечем

По словам экс-председателя ГСИН Советбека Арбаева, созданный в Кыргызстане институт пробации позволит не только освободить тюрьмы, но и ресоциализировать заключенных. Однако обеспечить работой всех невозможно — у государства нет на это денег.

«Все предприятия стоят. Конечно, государство может заработать на заключенных. Например, можно использовать их труд при строительстве дорог в труднодоступных районах», — считает Советбек Арбаев.

Государство потратит на работу заключенных гораздо больше, чем заработает, так как нужно обеспечивать охрану, транспорт и питание. Советбек Арбаев

По мнению эксперта, производство должно работать непосредственно в колониях, но для его запуска необходимы деньги.

«Например, в Турции осужденные тоже работают на производстве, но государство не зарабатывает на них, оно пытается ресоциализировать заключенных. Они делают обувь, которую продают ниже себестоимости. При этом обеспечена безопасность сотрудников, охраняющих заключенных, что тоже немаловажно», — говорит полковник ГСИН.

Как за границей заключенные отрабатывают свое содержание

В России заключенные тоже шьют одежду, занимаются сельским хозяйством, делают железобетонные конструкции и работают на деревообрабатывающих предприятиях.

За свой труд осужденные получают по 4 тысячи рублей. Часть денег уходит на погашение исковой задолженности потерпевших, одежду или выплату алиментов.

В США администрации тюрем заключают контракт с крупными фирмами.

Трудом заключенных пользовались Motorola, Compaq, Microsoft, Boeing, Revlon и другие корпорации.

Средняя зарплата арестантов составляет 20 центов в час. В штатах Алабама и Луизиана они работают на полях. Многие по всей стране работают на оборонку: делают армейские каски, ремни, портупеи, рубашки, брюки, палатки, рюкзаки и фляжки.

В одной из женских тюрем штата Аризона осужденных трудоустраивают в качестве дорожных рабочих и уборщиц мусора в общественных местах.

В тюрьмах Германии работа является обязанностью заключенных. Их обучают в специальных цехах. В день они получают до 16 евро.

На Украине есть сеть магазинов, где можно купить товары, сделанные заключенными. В частности, это продукты, сувениры, швейные и кованые изделия, мебель. При тюрьмах и СИЗО действуют промышленные и сельскохозяйственные предприятия, мастерские и подсобные хозяйства.

В Кыргызстане за счет налогоплательщиков живут 10 тысяч 908 осужденных.

Из них только 300 человек отрабатывают свое содержание. Когда государство возродит в колониях производство и люди, совершившие преступления, хотя бы компенсируют часть средств на свое содержание, даже предположить сложно.