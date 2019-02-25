В Джеты-Огузе семилетняя девочка ходит в школу без свидетельства о рождении

В Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области прокуратура выявила факты нарушения прав ребенка. Об этом 24.kg сообщил прокурор района Мирлан Ашырбаев.

По его словам, представители надзорного органа совместно с представителями райадминистрации, милиции формируют базу данных детей, воспитывающихся без родителей.

«Во время подворового обхода в селе Тилекмат выявили семилетнюю девочку, у которой нет свидетельства о рождении. Ребенок живет с бабушкой и учится в подготовительном классе средней школы без документов. Родители ребенка находятся за пределами страны. Мы внесли акт прокурорского реагирования в Джети-Огузское районное управление социального развития», — сказал Мирлан Ашырбаев.

Он добавил, что представители прокуратуры, милиции и районной администрации проводят встречи с учениками средних школ района.

«Мы рассказываем несовершеннолетним об их правах и обязанностях. В частности объясняем с какого возраста наступает уголовная ответственность», — отметил Мирлан Ашырбаев.