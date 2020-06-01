Депутат выступает за создание специальной службы по защите прав детей

Депутат парламента Наталья Никитенко предлагает создать специальную службу по защите прав детей. Об этом она сообщила сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам, где рассматривались поправки в законы, регулирующие права детей.



На это потребуется 204 миллиона сомов, на первоначальном этапе — 101 миллион.

Дополнительно должны быть задействованы 777 социальных работников.

«На местах айыл окмоту работают слабо. На одного соцработника, который курирует детей из социально уязвимых семей, приходится только в Кара-Суйском районе 58 тысяч ребят — это очень много. А в городах на инспектора по делам несовершеннолетних — в среднем до 3 тысяч подростков», — сказала Наталья Никитенко.

Она добавила, что остаются до сих пор проблемными вопросы об организации опеки над детьми мигрантов. Предлагается ввести механизм доверенности сроком на полгода с правом продления на представление интересов ребенка, чьи родители выехали на заработки за рубеж.