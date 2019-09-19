Цифра дня. 3 тысячи 975 нарушений законов о детях выявили в Кыргызстане

В первом полугодии 2019 года проверки исполнения законодательства о несовершеннолетних выявили 3 тысячи 975 нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Для устранения недостатков внесли 912 актов прокурорского реагирования, зарегистрировано 23 преступления. Для защиты прав и интересов детей внесли 44 исковых заявления.

«К дисциплинарной ответственности привлекли 1 тысячу 167 человек. Кроме того, за полгода выявили 1 тысячу 174 нарушения среди несовершеннолетних. По ним наказали 479 должностных лиц», — говорится в сообщении.