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Общество

Разгон марша за права женщин. Милиция оштрафовала митингующих и провокаторов

Участников марша за права женщин и провокаторов, помешавших его проведению, оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что 8 марта примерно в 12.00 на площади Победы представители общественных движений «Феминалле» и «8/365» организовали несанкционированный стихийный митинг.

«Организаторы не уведомили милицию для обеспечения общественной безопасности на митинге, что привело к различным провокациям и нарушениям общественного порядка на территории столицы», — говорится в сообщении.

«Между участниками митинга и отдельной группой лиц произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. Во избежание эскалации конфликта сотрудники милиции приняли меры по восстановлению правопорядка и обеспечению безопасности граждан и гостей столицы. Выявлены лица, причастные к провокациям и потасовке с обоих сторон, которых доставили в УВД Свердловского района. В отношении шестерых участников несанкционированного митинга: 23-летнего К.А., 22-летнего А.М., 36-летнего А.Г., 34-летнего К.А. 47-летнего Т.Г., 38-летнего С.М. составлены протоколы и выписан штраф. Такие же меры приняты к пятерым лицам, причастным к нарушению общественного порядка: 40-летнему К.З., 20-летнему Ш.Э., 21-летнему А.М., 27-летнему К.Б. и 57-летнему Д.К», — сообщили в ГУВД.

Отмечается, что участников акции и провокаторов оштрафовали на 3 тысячи сомов каждого по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел» Кодекса о нарушениях.

Напомним, 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции. Около 50 человек были доставлены в УВД. Участницы получили ушибы, другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».

Бишкекчане решили провести еще одну мирную акцию под хештегом #нетнасилию 10 марта в 12.00 у памятника Уркуе. По словам ее инициаторов, нельзя соблюдать права одних граждан страны и нарушать права других. Многих возмутила безнаказанность неизвестных мужчин, которые напали на участниц марша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145884/
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