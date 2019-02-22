Бишкекский горсуд оставил под стражей Кубанычбека Кулматова

Бишкекский городской суд оставил экс-мэра столицы Кубанычбека Кулматова под стражей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что ранее адвокат подсудимого Сергей Слесарев подал жалобу об изменении меры пресечения. Однако судебная коллегия прекратила производство по жалобе.

«Кроме того, юрист просил признать недопустимыми доказательства заключения комплексной, комиссионной судебно-бухгалтерской и судебно-строительной, а также комплексной комиссионной строительно-технической экспертиз. Это прошение также оставлено без удовлетворения», — отметили в суде.

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи градоначальником, незаконно использовал грантовые средства на сумму $2 миллиона для строительства двух школ. Материалы поступили в Ленинский районный суд.