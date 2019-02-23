Состояние воздуха в Бишкеке вызывает обеспокоенность экологов и горожан. На уровень загрязнения сильно влияет погода. В теплую солнечную, ветреную погоду и во время осадков смог уменьшается.

Читайте по теме Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах

В течение недели в Бишкеке стояла теплая погода, и датчики, измеряющие уровень загрязнения, фиксировали не очень большое превышение нормы. Ситуация изменилась после похолодания. Уровень загрязнения в течение суток резко повысился в некоторых районах.

«В морозные дни уровень загрязнения всегда увеличивается. Это связано с тем, что люди активнее начинают топить печи. Кроме того, мелкодисперсные мелкие частицы в такие дни рассеиваются хуже», — прокомментировала инженер-эколог общественного объединения MoveGreen Бактыгуль Стакеева.

Напомним, что MoveGreen и активист из Алматы Павел Александров собрали для Бишкека датчики, фиксирующие загрязнение воздуха, и привязали их к карте.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели. На карте данные фиксируются в режиме онлайн.

Данные на 23 февраля в 9.30.

1. Жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в 6,1 раза: PM2.5 среднесуточный — 216 мкг/м³, на момент измерения — 250 мкг/м³.

2. В районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 4,54 раза: PM2.5 среднесуточный — 159 мкг/м³, на момент измерения — 100 мкг/м³.

3. В районе улиц Боконбаева/К.Акиева. Уровень загрязнения превышен в 3,2 раза: PM2.5 среднесуточный — 115 мкг/м³, на момент измерения — 67 мкг/м³.

4. Микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 2,9 раза: PM2.5 среднесуточный — 102 мкг/м³, на момент измерения — 189 мкг/м³.

5. Микрорайон «Кок-Джар». Уровень загрязнения превышен в 3,37 раза: PM2.5 среднесуточный — 118 мкг/м³, на момент измерения — 72 мкг/м³.

6. Седьмой микрорайон, около Ореховой рощи. Уровень загрязнения превышен в 1,7 раза: PM2.5 среднесуточный — 60 мкг/м³, на момент измерения — 60 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик, измеряющий уровень загрязнения воздуха. Информация обновляется ежечасно.

На 9.00 показатель PM2.5 в районе дипмиссии — 111 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков, отмечая, что они несертифицированы. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.