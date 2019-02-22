Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах

Состояние воздуха в Бишкеке вызывает обеспокоенность экоактивистов и горожан. Иногда смог в городе видно невооруженным глазом, поэтому в такие дни находиться на улице небезопасно.

Читайте по теме Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен почти в 4 раза в «Ак-Орго»

Общественное объединение MoveGreen и активист из Алматы Павел Александров собрали для Бишкека датчики и привязали их к карте

Для подсчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели. На карте также отмечен уровень загрязнения в режиме онлайн.

Данные на 22 февраля в 19.30.

1. Жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в 4,6 раза: PM2.5 среднесуточный — 164 мкг/м³, на момент измерения — 292 мкг/м³.

2. В районе улиц Абдраева/Кайназаровой. Уровень загрязнения превышен в 1,65 раза: PM2.5 среднесуточный — 58 мкг/м³, на момент измерения — 54 мкг/м³.

3. В районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 2,3 раза: PM2.5 среднесуточный — 81 мкг/м³, на момент измерения — 137 мкг/м³.

4. В районе улиц Боконбаева/К.Акиева. Уровень загрязнения превышен в 1,65 раза: PM2.5 среднесуточный — 58 мкг/м³, на момент измерения — 136 мкг/м³.

5. Микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 2 раза: PM2.5 среднесуточный — 73 мкг/м³, на момент измерения — 81 мкг/м³.

6. Микрорайон «Кок-Джар». Уровень загрязнения превышен в 2,5 раза: PM2.5 среднесуточный — 88 мкг/м³, на момент измерения — 427 мкг/м³.

7. Седьмой микрорайон, около Ореховой рощи. Уровень загрязнения превышен в 1,28: PM2.5 среднесуточный — 45 мкг/м³, на момент измерения — 92 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик, измеряющий уровень загрязнения воздуха. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 показатель PM2.5 в районе дипмиссии — 153 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков, отмечая, что они несертифицированы. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.