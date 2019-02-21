Разрешить Айбеку Калиеву свидание с родными просит его адвокат

Адвокат экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева Бактыбек Жумашев просит председательствующего судью Эмиля Кайыпова разрешить его подзащитному свидания с родными. Он заявил ходатайство сегодня на процессе по уголовному делу об аварии на ТЭЦ Бишкека.

Суд оставил ходатайство открытым. Юрист напомнил, что, согласно УПК, прошения подобного рода можно оставлять без рассмотрения сроком до трех дней. Следующее заседание назначено на 26 февраля.

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«Айбек Калиев виделся с женой и родными только во время следствия. Два раза в месяц разрешение подписывал следователь. С начала судебных слушаний у Айбека Калиева свиданий не было. А разбирательство началось в середине октября», — напомнил Бактыбек Жумашев.

На суде по аварии на ТЭЦ осталось допросить еще 10 свидетелей, защита намерена ходатайствовать о приглашении еще пяти человек, которые были допрошены в ходе следствия.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Следствие завершено, материалы переданы в суд.