Авария на ТЭЦ. Свидетель утверждает, что технический персонал не виноват

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по первому из четырех уголовных дел, возбужденных ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.

Читайте по теме Факты обогащения обвиняемых в коррупции при модернизации ТЭЦ найти не могут

На скамье подсудимых — бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

На процесс в качестве свидетеля вызван начальник котельного цеха ТЭЦ Евгений Гавриленко. По его словам, технический персонал не виноват, что оборудование при рекордно низких температурах дало сбой. Свидетель утверждает, что химобессоленной воды было достаточно и ее подача осуществлялась своевременно. А уровень упал до критической отметки, и замерзли импульсные трубки, потому что цех, где стояли котлы, не был застеклен.

Судья Эмиль Каипов снял вопросы адвоката Бактыбека Жумашева относительно того, сообщал ли Евгений Гавриленко руководству ТЭЦ, что котельный цех не подготовлен к таким холодам. В свою очередь другие специалисты утверждали, что температура внутри помещения не повлияла на работу котлов. Трубки замерзли из-за недостатка химобессоленной воды.

Читайте по теме Генеральный прокурор: Деньги для ремонта ТЭЦ Бишкека присвоили чиновники

На суде по аварии на ТЭЦ осталось допросить еще 10 свидетелей, защита намерена ходатайствовать о приглашении еще пяти человек, которые были допрошены в ходе следствия.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Следствие завершено, материалы готовят для передачи в суд.