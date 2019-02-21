В Кыргызстане суд по насилию над несовершеннолетней длится четыре года. Об этом на круглом столе заявила директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, сейчас девочке уже 18 лет. Судебные заседания откладывались несколько раз из-за неявки прокурора и свидетелей.

«Прокурор не обеспечивал явку свидетелей в суд. Кроме того, гособвинитель не являлся в суд и рассмотрение дела откладывали. Обвиняемые на свободе под подпиской о невыезде. Один из них ранее судим, его мать в ходе заседания суда избила девочку. Со стороны прокурора допущены нарушения в части неправильной квалификации обвинения и при избрании меры пресечения в отношении ранее судимого подозреваемого», — рассказала Назгуль Турдубекова.