В Кыргызстане увеличивается количество преступлений в отношении детей

В 2018 году Генпрокуратура зарегистрировала 1 тысячу 368 преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом на круглом столе заявил начальник отдела по противодействию коррупции, надзору за исполнением законов в социальной сфере и защите прав детей Аслан Атабиев.

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По его словам, количество преступлений, совершенных в отношении детей, ежегодно увеличивается.

«В 2017 году в Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 107 преступлений в отношении детей, а в 2016-м — 862. То есть в 2017-м количество правонарушений увеличилось на 28 процентов, а в 2018-м — на 24 процента. Большинство преступлений совершают в Бишкеке, Таласской и Ошской областях. В Нарынской, Джалал-Абадской и Чуйской областях эта статистика уменьшается», — сказал Аслан Атабиев.