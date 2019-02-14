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Общество

Читатели 24.kg готовы отказаться от личного транспорта, если будет общественный

Глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызстана Абдыкалык Рустамов на пресс-конференции заявил, что ведомство займется агитацией среди населения, чтобы люди отказались от автомобилей в пользу общественного транспорта.

По его мнению, именно автомобили загрязняют воздух в Бишкеке.

Редакция 24.kg решила узнать, насколько готовы последовать такому призыву жители столицы.

Большая часть читателей (47 процентов) согласны подумать над этим только после того, как появится нормальный общественный транспорт. 22 процента сделают это, как только на маршрутки пересядут все чиновники, еще 19 процентов читателей согласны сделать это прямо сейчас. Меньше всего читателей отдали голос варианту «Нет, я наоборот хочу купить машину» — 3 процента, а 7 процентов на общественный транспорт никогда не пересядут.

Вы готовы отказаться от автомобилей в пользу общественного транспорта?

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