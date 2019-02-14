«Безопасный город». ГУОБДД выявляет водителей, скрывающих госномера на машинах

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения проводит рейд на выявление водителей, скрывающих или искажающих номера на транспортных средствах. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

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Напомним, в социальных сетях распространяют фотографии автомобилей, на которых госномера замазаны грязью.

В ведомстве отмечают, что такие деяния являются нарушением ПДД, за которое предусмотрен штраф по статье 127 Кодекса о нарушениях до 5 тысяч сомов.

«В Жогорку Кенеш внесен законопроект, предусматривающий ответственность за управление транспортным средством с отсутствующими, подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками, а равно управление транспортом с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации номеров либо позволяющих их видоизменить или скрыть», — пояснили в ГУОБДД.