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Общество

В Москве кыргызстанцев оштрафовали за участие в митинге

Чертановский суд Москвы признал виновными в нарушении правил проведения митингов граждан Кыргызстана и Узбекистана. Об этом Kginfo.ru сообщили правозащитники, представляющие в суде интересы мигрантов.

По их словам, подсудимых оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого.

Всего обвиняемых семь человек, четверо — выходцы из Кыргызстана. Решение суда обжалуют.

В декабре 2018 года граждане Кыргызстана и Узбекистана (28 человек) обратились к правозащитникам с жалобами, что руководство одной из клининговых фирм им не выплатило зарплату, а работать заставляли ночью — убирать снег и чистить дворы.

Дворники пришли к директору компании требовать жалование, но работодатели вызвали патрульную полицию. Те составили протоколы за нарушение правил проведения митингов.

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