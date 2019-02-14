В Москве кыргызстанцев оштрафовали за участие в митинге

Чертановский суд Москвы признал виновными в нарушении правил проведения митингов граждан Кыргызстана и Узбекистана. Об этом Kginfo.ru сообщили правозащитники, представляющие в суде интересы мигрантов.

По их словам, подсудимых оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого.

Всего обвиняемых семь человек, четверо — выходцы из Кыргызстана. Решение суда обжалуют.

В декабре 2018 года граждане Кыргызстана и Узбекистана (28 человек) обратились к правозащитникам с жалобами, что руководство одной из клининговых фирм им не выплатило зарплату, а работать заставляли ночью — убирать снег и чистить дворы.

Дворники пришли к директору компании требовать жалование, но работодатели вызвали патрульную полицию. Те составили протоколы за нарушение правил проведения митингов.