Фигурантам дела о модернизации ТЭЦ вручили обвинительное заключение под расписку

Обвиняемым по уголовному делу о модернизации ТЭЦ Бишкека под расписку вручены копии утвержденного обвинительного заключения. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, 11 февраля в соответствии с требованиями УПК КР все фигуранты дела получили копии обвинительного заключения под расписку.

«Адвокат Нурбек Токтакунов, защищающий интересы обвиняемого Сапара Исакова, заявил, что его подзащитный не получил уведомление о направлении уголовного дела в суд. Копии сопроводительного письма о направлении уголовного дела в Свердловский районный суд направлены по почтовым адресам адвокатов, в том числе Нурбека Токтакунова», — сообщили в надзорном органе.

По аварии и модернизации столичной ТЭЦ возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова. Все они обвиняются в коррупции.