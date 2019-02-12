02:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (249)

Фигурантам дела о модернизации ТЭЦ вручили обвинительное заключение под расписку

Обвиняемым по уголовному делу о модернизации ТЭЦ Бишкека под расписку вручены копии утвержденного обвинительного заключения. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, 11 февраля в соответствии с требованиями УПК КР все фигуранты дела получили копии обвинительного заключения под расписку. 

«Адвокат Нурбек Токтакунов, защищающий интересы обвиняемого Сапара Исакова, заявил, что его подзащитный не получил уведомление о направлении уголовного дела в суд. Копии сопроводительного письма о направлении уголовного дела в Свердловский районный суд направлены по почтовым адресам адвокатов, в том числе Нурбека Токтакунова», — сообщили в надзорном органе.

По аварии и модернизации столичной ТЭЦ возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова. Все они обвиняются в коррупции.
Ссылка:
просмотров: 1268
Версия для печати
Материалы по теме
Дело бывшего премьер-министра Сапара Исакова передано в суд
Авария на ТЭЦ. В суде выясняют, кто виноват: работники или их руководители
Дело энергетиков. Суд вынес приговор по незаконному тендеру
Авария на ТЭЦ. Свидетели продолжают утверждать, что виноват технический персонал
Авария на ТЭЦ. Свидетель указал на ошибку персонала теплоцентрали
Фигурантам дела о модернизации ТЭЦ Бишкека продлили содержание под стражей
Авария на ТЭЦ. Свидетель путается в показаниях
В суде выяснили, почему ликвидация аварии на ТЭЦ Бишкека заняла почти неделю
Авария на ТЭЦ. В суде назвали причины поломки оборудования
Авария на ТЭЦ. Все знали об отсутствии в цеху стекол, но ничего не сделали
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. За&nbsp;полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений «Безопасный город». За полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений
&laquo;Безопасный город&raquo;. Какая скорость считается нарушением ПДД «Безопасный город». Какая скорость считается нарушением ПДД
&laquo;Безопасный город&raquo;. Почему количество нарушений за&nbsp;ночь изменилось? «Безопасный город». Почему количество нарушений за ночь изменилось?
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»