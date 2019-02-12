Подпишите петицию! Бишкекчане вновь выступают против массовой вырубки деревьев

Бишкекчане и общественные организации просят мэрию остановить вырубку деревьев в столице. Петиция опубликована на сайте change.org.

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Инициаторы отмечают, что требования основаны на правах граждан Кыргызстана, закрепленных Конституцией и законами страны.

«Мы призываем городские власти остановить все работы, связанные с реконструкцией дорог, до выработки приемлемых для горожан решений по сохранению зеленых насаждений, принять меры по улучшению качества воздуха и восстановления благоприятной экологической ситуации в городе. Выработка решений должна происходить путем создания комиссии в составе представителей столичного муниципалитета, депутатов Бишкекского городского кенеша и Жогорку Кенеша, горожан и общественных организаций. Все последующие действия городских властей по реконструкции дорог и вырубке деревьев должны приниматься только после диалога городских властей с общественностью и принятия решений, приемлемых для жителей города», — указано в петиции.«Прежде всего наши требования основаны на статье 48 Основного закона, гарантирующей нам право на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду. На сегодня экологическая среда в Бишкеке, в котором проживает более миллиона человек, является экологической катастрофой. По имеющимся данным, уровень загрязнения воздуха в некоторых местах города превышает предельно допустимые нормы в 14 раз! И в этой ситуации мэрия планирует вырубку 4 тысяч деревьев, которые на сегодня являются единственными природными защитниками людей от вредных выбросов», — сказано в петиции.

В документе также отмечено, что Бишкек имеет Генплан, утвержденный в 2006 году и определяющий основные направления градостроительного развития до 2025-го.

Проект реконструкции дорог в столице реализуется с нарушением Генплана, нанося непоправимый ущерб экологической ситуации в городе.

Инициаторы требуют провести общественные слушания проекта реконструкции дорог, вывесить на сайт муниципалитета визуализированные материалы, включающие расположение дорог на карте города и поперечные срезы по всем планируемым к реконструкции дорогам, в том числе пешеходную инфраструктуру и озеленение до реконструкции и после нее, приостановить реализацию проекта реконструкции дорог, предусматривающего вырубку 4 тысяч деревьев.

Кроме того, по их мнению, необходимо создать комиссию в составе представителей мэрии, депутатов Бишкекского горкенеша и Жогорку Кенеша, представителей горожан и общественных организаций по рассмотрению вопроса о дальнейшей судьбе проекта реконструкции дорог.

«Продолжить проект реконструкции дорог можно при условии нахождения и принятия муниципалитетом приемлемого для горожан решения», — говорится в петиции.

Напомним, что в течение двух лет в Бишкеке в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» отремонтируют 60 столичных улиц. При этом, по предварительным подсчетам, под снос попадает около 4 тысяч деревьев. Эта цифра возмутила бишкекчан, ведь новый мэр города Азиз Суракматов обещал не только сохранить зеленую зону, но и массово высаживать новые деревья.