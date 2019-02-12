Благоустройство Бишкека. Шаг вперед, два назад

Все бишкекчане хотели бы жить в красивом, удобном и комфортном городе. Столичные службы прилагают для этого усилия. Но порой деятельность муниципалитета по благоустройству города напоминает мартышкин труд. Вот несколько тому примеров.

В угоду бизнесу

В 2018 году во время реконструкции дорожного полотна на проспекте Чингиза Айтматова убрали парковочные карманы. Местные жители рассчитывали на появление там зеленых газонов. Однако депутаты городского кенеша решили по-своему.

«Парковки делали для малого и среднего бизнеса. Магазины, аптеки, парикмахерские, офисы — куча предпринимателей находится по проспекту. Это те люди, которые своим горбом зарабатывают, создают рабочие места, платят налоги. Парковочные места там были всегда, а тут их взяли и закрыли в одночасье. Мы должны учитывать интересы субъектов предпринимательства. Нужно же понимать, что средний бизнес — хребет экономики. Этот вопрос был на нашем контроле около девяти месяцев, и мы поставили точку: до 1 мая парковки должны вернуть», — сказал депутат БГК Сайдахмат Исмаилов.

Это решение вызвало негодование пользователей соцсетей: «В одном месте вместо бетонных парковок сделали зеленую зону с газоном, но и здесь умудрились откатить все назад. Неужели смог не действует на них?».

Как житель города, как депутат, я, конечно, отрицательно отношусь к вырубке деревьев и ликвидации газонов. Нужно как можно больше сажать деревьев. Ведь население города растет. Сайдахмат Исмаилов

«Мы не давали команды убирать газоны и организовывать парковки. Газонов там, насколько я знаю, нет, — заверил он. — Просто установлены высокие бордюры, и люди не могут подъехать».

Однако, по данным Бишкекзеленхоза, несколько участков уже успели озеленить. Что теперь с ними будет? Кто возместит ущерб в случае возврата земли под парковки?

В угоду транспорту бетонируют не только газоны, но и выкапывают кусты, сносят деревья.

Строим и рубим

В 2016-м в преддверии саммита СНГ на проспекте Жибек Жолу установили шумозащитный забор и высадили живую изгородь. За это время посадки, которые пропалывали и поливали, неплохо прижились. Но спустя три года власти решили расширить трассу на участке от улицы Фучика до Западного автовокзала. Естественно, за счет живой изгороди. Весь труд за ее уходом насмарку.

Часть Бишкекзеленхоз планирует пересадить на другие участки по городу.

Однако кто возместит потраченные ресурсы? Как можно так наплевательски относиться к чужому труду? Почему нельзя планировать заранее?

«Вы даже не представляете, как нам обидно! — восклицает глава Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева. — Должны быть планирование, видение на будущее, лет на 20-30 вперед. Вот с чем у нас проблема».

«Однако расширение на том участке проспекта Жибек Жолу нужно, там постоянные пробки, — считает она. — Моя задача — чтобы деревья не затронули. Сегодня мы отвоевываем каждый кусочек по городу. А общую политику озеленения, конечно, должна диктовать Бишкекглавархитектура».

В течение двух лет в Бишкеке в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» отремонтируют 60 столичных улиц. При этом, по предварительным подсчетам, под снос попадает около 4 тысяч деревьев.

Аргумент о том, что проезжая часть шире не становится, а лишь появляются новые места для парковок, чиновники словно не слышат.

Парковочное проклятье

Справедливости ради нужно отметить «заслуги» горожан в дорожном хаосе. Людям лень пройти лишних 100- 200 метров до своей любимой кофейни или салона красоты. Понимать, что на всех парковочных мест перед входом просто не хватит, отказываются. Машины бросают прямо на дороге, во втором, а то и в третьем ряду, где это позволяет ширина трассы.

Фото 24.kg. Парковка с нарушением ПДД на улице Киевской

Наладить работу муниципальных парковок власти не могут который год. Складывается впечатление, что усилий хватает только на переименование службы. Созданную когда-то дирекцию муниципальных рынков, парковок и стоянок в 2015 году реорганизовали, в 2017-м появилось управление стоянками и муниципальными рынками. С приходом мэра Азиза Суракматова структуру вновь преобразовали, и называется она теперь короче — «Бишкекпарковка».

Однако порядка это не прибавляет. Сказать, когда повсеместно по городу появятся цивилизованные парковки, в мэрии пока не могут. Эксперимент с автоматизированной парковкой, запущенной на улице Шопокова, провалился. Жалоб на заторы меньше не стало, и муниципалитет подал в суд на реализаторов проекта.

Рекламная безвкусица

Похожая ситуация с департаментом рекламы. В 2015 году его реорганизовали, а функции передали управлению муниципальной собственностью.

Несколько лет в мэрии обещали продумать единое городское оформление. Но ничего дельного придумать не смогли, кроме как создать отдельное предприятие с незамысловатым названием «Бишкекреклама».

А тем временем столица Кыргызстана обрастает разношерстными рекламными вывесками, уродующими фасады зданий. На улицы города возвращаются билборды.

Спасибо мэру за то, что тут скоро появятся новые рекламные shit’ы@bishkekcityhall pic.twitter.com/rxDiLA1sCi — Эльдар (@eldar) 5 февраля 2019 г.

«Скоро мораторий. Уберем», — успокаивают в муниципалитете.

Странная логика. Почему сразу нельзя отказать в разрешении? Чтобы было чем заняться завтра, отчитаться о демонтаже очередной конструкции?