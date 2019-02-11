13:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Бекболота Талгарбекова суд оправдал по статье о насильственном захвате власти

Верховный суд изменил приговор осужденному за попытку насильственного захвата власти Бекболоту Талгарбекову. Об этом 24.kg сообщил сын заключенного Арстан Талгарбеков.

По его словам, суд оправдал Бекболота Талгарбекова по статье «Насильственный захват власти», но осудил по статье «Разжигание межрегиональной розни» УК КР.

Читайте по теме
Бишкекский горсуд огласил приговор членам «Народного парламента»

«В совокупности отца приговорили к пяти годам лишения свободы. Так как он отсидел большую часть срока — четыре года и три месяца, подадим на условно-досрочное освобождение. Если суд удовлетворит прошение, в течение месяца его освободят», — сказал Арстан Талгарбеков.

Он отметил, что ранее Верховный суд оставил в силе решение предыдущих инстанций в отношении Тойгонбека Калматова. В отношении Толубая Колубаева и Александра Гусева суд дела не рассматривал. Марата Султанова также оправдали по статье «Насильственный захват власти», но по статье «Разжигание межрегиональной вражды» осудили.

В мае 2016 года ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент».

Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к десяти годам, Тойгонбека Калматова — к пяти годам (условно), Александра Гусева — к шести годам (условно).
Ссылка:
просмотров: 563
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Народного парламента». Марату Султанову сократили срок наказания
Сухая голодовка. ГСИН оценивает состояние осужденных как удовлетворительное
Голодающих членов оппозиции просят начать пить воду
Члены «Народного парламента» жалуются на условия содержания в колонии
Супруге заключенного Бектура Асанова не дают свиданий с мужем
Бишкекский горсуд огласил приговор членам «Народного парламента»
«Элдик парламенттин» мүчөлөрү 5 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратылды
В Кыргызстане осудили членов «Народного парламента»
Приговор лидерам «Народного курултая очищения и обновления» огласят 17 апреля
Приговор лидерам «Народного парламента» огласят после 20 апреля
Популярные новости
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Пересечение стоп-линии на&nbsp;запрещающий сигнал. Видео о&nbsp;&laquo;Безопасном городе&raquo; Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал. Видео о «Безопасном городе»
Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не&nbsp;будут Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не будут
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! добавляет бесплатные внесетевые минуты Мобильный оператор О! добавляет бесплатные внесетевые минуты
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;GERGERT SPORT запустили новый бесплатный кредитный продукт «Бакай Банк» и GERGERT SPORT запустили новый бесплатный кредитный продукт
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов