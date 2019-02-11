Бекболота Талгарбекова суд оправдал по статье о насильственном захвате власти

Верховный суд изменил приговор осужденному за попытку насильственного захвата власти Бекболоту Талгарбекову. Об этом 24.kg сообщил сын заключенного Арстан Талгарбеков.

По его словам, суд оправдал Бекболота Талгарбекова по статье «Насильственный захват власти», но осудил по статье «Разжигание межрегиональной розни» УК КР.

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«В совокупности отца приговорили к пяти годам лишения свободы. Так как он отсидел большую часть срока — четыре года и три месяца, подадим на условно-досрочное освобождение. Если суд удовлетворит прошение, в течение месяца его освободят», — сказал Арстан Талгарбеков.

Он отметил, что ранее Верховный суд оставил в силе решение предыдущих инстанций в отношении Тойгонбека Калматова. В отношении Толубая Колубаева и Александра Гусева суд дела не рассматривал. Марата Султанова также оправдали по статье «Насильственный захват власти», но по статье «Разжигание межрегиональной вражды» осудили.

В мае 2016 года ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент».

Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к десяти годам, Тойгонбека Калматова — к пяти годам (условно), Александра Гусева — к шести годам (условно).