Соратник Аскара Акаева: Если бывший президент виновен, его арестуют

Экс-руководитель аппарата премьер-министра Кыргызстана, соратник Аскара Акаева Бекболот Талгарбеков, комментируя прибытие бывшего президента в Бишкек, сообщил журналистам, что если он виновен, его арестует ГКНБ.

По словам Талгарбекова, Аскар Акаев до сих пор имеет гражданство Кыргызстана. «Я знаю, что у него нет двойного гражданства. Он является только гражданином КР», — сказал Бекболот Талгарбеков.

Соратник Аскара Акаева отметил, что против бывшего президента сейчас нет ни одного уголовного дела.

«На Аскара Акаева было возбуждено много дел. Они все закрыты за отсутствием доказательств. В этом случае тоже возбуждено дело, но не в отношении Аскара Акаева, а по «Кумтору». В рамках этого дела его допрашивают», — рассказал Бекболот Талгарбеков.