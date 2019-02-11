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Общество

«Грэмми»: лучшей песней года стала This Is America Childish Gambino

Фото AFP. 35-летний певец Childish Gambino отказался от участия в церемонии «Грэмми»

Композиция This Is America в исполнении Childish Gambino (сценический псевдоним американского музыканта Дональда Гловера) признана лучшей песней года на церемонии «Грэмми». Об этом сообщило Би-би-си.

Церемония награждения победителей прошла сегодня в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе.

Дональд Гловер ранее отказался от предложения выступить на церемонии и не пришел на вручение награды. В итоге статуэтку передали авторам песни — шведскому композитору Людвигу Геренсену и исполнителю хип-хопа Джеффри Ламару Уильямсу (Young Thug).

Композиция Shallow в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера, также претендовавшая на лучшую песню года, получила «Грэмми» за лучший поп-дуэт. Брэдли Купер на церемонию не приехал, поэтому награду Леди Гага получала в одиночестве.

Статуэтку в номинации «Лучший новый артист» получила британская певица косовского происхождения Дуа Липа.

Фото GETTY IMAGES. Певица Дуа Липа

Американская кантри-исполнительница Кейси Масгрейвс получила «Грэмми» за «Альбом года».
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