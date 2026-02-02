Премию «Грэмми» впервые в истории получил альбом на испанском языке

В США прошла 68-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми».
Лучшим альбомом стал Debí Tirar Más Fotos пуэрториканского рэпера Bad Bunny. Альбом на испанском языке победил впервые в истории премии.
Победитель в номинации «Запись года» — Кендрик Ламар и SZA с композицией Luther. Песней года стала Wildflower певицы Билли Айлиш, а в номинации «Лучший новый артист» победила Оливия Дин.
Кендрик Ламар победил еще в четырех категориях: «Лучший рэп-альбом» (GNX), «Лучшее рэп-исполнение» (за песню Chains & Whips вместе с Clipse и Фаррелом Уильямсом), «Лучшая рэп-песня» (TV Off совместно с Lefty Gunplay), «Лучшее мелодичное рэп-исполнение» (Luther).
Таким образом Ламар, у которого теперь 26 наград, обогнал Jay-Z — до этого он был самым титулованным рэпером в истории «Грэмми».
Две премии «Грэмми» получила Леди Гага — за лучший вокальный поп-альбом (Mayhem), лучшую танцевальную запись (Abracadabra).