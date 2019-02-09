На Иссык-Куле появятся солнечные панели. Об этом сообщает пресс-служба Национального энергохолдинга.

Председатель правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Азамат Абдыкадыров встретился с миссией Азиатского банка развития во главе со специалистом в сфере энергетики Сохэл Хасние.

Азиатский банк развития располагает кредитным пакетом для энергетики Кыргызстана на 2019 год. Сумма финансирования уточняется.

Энергохолдинг рассматривает запуск пилотного проекта по установке солнечных панелей в Иссык-Кульской области на 10-20 мегаватт для сокращения дефицита электроэнергии в курортный сезон.

Стороны договорились, что холдинг сформирует перечень наиболее насущных проектов и в установленном порядке представит их на рассмотрение АБР для совместного изучения их целесообразности и актуальности.