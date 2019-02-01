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Общество

Проверка имущества Райыма-миллионера. В Финполе работает его родной брат

Накануне в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями подтвердили, что начата проверка имущества бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова (Райыма-миллионера). 

Стало известно, что в ГСБЭП начальником управления внутренних расследований и безопасности служит родной брат Райымбека Матраимова Исламбек Матраимов.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева, которая ранее сообщила 24.kg о начатой проверке,  на вопрос, насколько может быть объективной такая проверка, ответила, что информацией не владеет и проверку инициировал Финпол без каких-либо указаний Сооронбая Жээнбекова. 

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В ГСБЭП также уклонились от ответа о корректности подобной проверки.

Напомним, что на итоговой пресс-конференции главы государства, которая состоялась 18 декабря 2018 года, журналист Эльнура Алканова предоставила Сооронбаю Жээнбекову материалы своего расследования и поинтересовалась, как обычный чиновник среднего звена смог заработать на строительство нескольких огромных особняков, расположенных в Оше и Бишкеке, и почему в рамках широкомасштабной антикоррупционной кампании Райым-миллионер не интересует следственные органы. Президент Сооронбай Жээнбеков пообещал, что документы будут переданы соответствующим органам и будет назначена проверка. 

Спустя 40 дней после пресс-конференции и обещания главы государства в ГСБЭП наконец передали все материалы журналистского расследования Эльнуры Алкановой.

Райымбек Матраимов восстановлен в должности заместителя председателя Таможенной службы по решению суда. Ранее его отстранил от должности с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством» тогда еще премьер-министр Сапар Исаков.

«Райымбек Матраимов — опытный сотрудник, который проработал в таможне более 20 лет», — прокомментировал возможное восстановление в должности экс-заместителя ГТС нынешний председатель службы Алмаз Онолбеков 28 января 2019-го.
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