Для борьбы со смогом в Бишкеке часть улиц хотят закрыть для личного транспорта

На некоторых улицах Бишкека могут запретить ездить на личном транспорте, чтобы улучшить экологическую ситуацию в столице. Об этом на пресс-конференции заявил глава Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

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По его словам, он был председателем межведомственной рабочей группы, которая разработала 33 пункта для улучшения экологического состояния Бишкека.

«Это касается не только градостроительных норм, но и Правил дорожного движения и развития общественного транспорта. Надо создавать условия для пассажиров, чтобы они пользовались общественным транспортом, а не личными автомобилями. Для этого некоторые улицы, скорее всего, в следующем году закроют для проезда личного транспорта. На них будет ездить только общественный транспорт. Не будет пробок, уменьшатся выбросы. Люди смогут за короткое время добираться до работы, а не стоять на загазованных улицах», — сказал Абдыкалык Рустамов.