Смог в городе. Бишкекчане показали, какой слой пыли оседает за ночь на машине

В Бишкеке за ночь на машине оседает слой пыли. Читатель прислал 24.kg видео.

«Оставил вечером машину в районе пересечения бульвара Молодой Гвардии и проспекта Жибек Жолу, а утром на стекле толстый слой пыли. Этим дышим», — сообщил он.

По информации экологов, в образовании смога основную роль играет пыль. По данным гражданского мониторинга, воздух в Бишкеке в 4-7 раз грязнее нормы, в некоторые дни — в 7-17 раз. Тем временем в рамках второго этапа реконструкции дорог в Бишкеке планируется снести около 4 тысяч деревьев.

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