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Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (144)

Что сжигают на ТЭЦ? Бишкекчане жалуются на удушливый запах

Бишкекчане жалуются на удушливый запах. Об этом в социальной сети Facebook написала пользователь Nazgul Shekekova.

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«Опять наша ТЭЦ сожгла что-то ужасно вонючее и отходы горения выбросила в город. Проснулась от удушья и ужасного запаха, просачивающегося сквозь микроскопические щели в окнах. Я живу не в новостройке, где можно было бы заподозрить соседей в сжигании автопокрышек, а в центре города. До реконструкции ТЭЦ Бишкека никогда такого не было. Такие ночные зловонные выбросы я стала чувствовать с прошлой зимы. Боюсь, что плоскогубцы по $600 — это не самое страшное обвинение. Причастных чиновников надо обвинить в экоциде в отношении собственного народа», — написала она.

Это не первый случай, когда горожане отмечают, что после реконструкции теплоцентрали усугубилась проблема загрязнения воздуха в Бишкеке.

В ОАО «Электрические станции», напротив, уверяют, что фильтры работают в штатном режиме, а причины смога — автомобильный транспорт и новостройки, отапливающиеся углем.
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