Как разгрузить центр Бишкека от маршруток, ломают головы в мэрии

Мэрия прорабатывает вопрос освобождения центральных улиц Бишкека от маршруток. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Максим Ситников.

По его словам, правительство Кыргызстана приняло постановления в сфере дорожной и экологической безопасности.

«Одним из пунктов указывается необходимость разгрузки центральной части города (квадрат, ограниченный проспектом Чуй и бульваром Молодой Гвардии, улицами Боконбаева и Ибраимова) от микроавтобусов путем введения общественного транспорта. Мы сейчас прорабатываем данный вопрос, после чего внесем в правительство свои предложения о возможности реализации поручения», — отметил он.

Как сообщил вице-мэр, у муниципалитета пока не хватает единиц общественного транспорта для этого.

«Весной планируется поставка 60 автобусов, еще 40 планируем выпустить на линии за счет государственно-частного партнерства. Так как это будут автобусы большой вместимости на природном газе, это даст возможность для дальнейшей реализации поставленных задач со стороны правительства и депутатов городского кенеша. Мы постараемся в 2019 году хотя бы частично разгрузить центр», — сказал он.

Максим Ситников добавил, что для оптимальной работы общественного транспорта городу необходимо порядка 600-800 автобусов и троллейбусов.

«В этом случае мы сможем охватить всю центральную часть и переговорить с перевозчиками, чтобы они предоставляли услуги в жилых массивах города», — сказал он.

По его словам, Управление городского транспорта разрабатывает схемы маршрутов общественного транспорта. В дальнейшем они пройдут согласование и будут вынесены на рассмотрение.

Отметим, городские власти неоднократно обещали убрать с центральных улиц маршрутки. Однако вопрос до сих пор так и не решен.