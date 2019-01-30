На ТЭЦ Бишкека отремонтируют электрофильтры на 35,3 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

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Как пояснили 24.kg в ОАО «Электрические станции», покупают запасные части для электрофильтров. Тендер объявлен в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Работы на фильтрах начнутся по завершении ОЗП.

Ранее на ТЭЦ Бишкека уже ремонтировали фильтры. Проблема встала особо остро после модернизации теплоцентрали. Многие связывают причину смога в Бишкеке именно с работой ТЭЦ.